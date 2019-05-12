عمليات تخريبية تستهدف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات

ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان يوم الأحد أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية مضيفة أنه لم تقع خسائر بشرية كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات البيان في تغريدة على تويتر.

وأضافت الوكالة أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".

وتابع البيان " أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية."

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