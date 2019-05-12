مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعدما ضمن صدارة الترتيب بفوز ساحق 4-1 خارج ملعبه على برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الأخيرة من الموسم اليوم الأحد.

وأنهى سيتي الموسم ورصيده 98 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثاني الذي اختتم مشواره بالفوز 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز.

وفي نهاية السباق الأقوى على اللقب على الإطلاق في كرة القدم الإنجليزية، أصبح سيتي، بفوزه 14 على التوالي، أول فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين منذ مانشستر يونايتد عام 2009.

ومع تقدم ليفربول 1-صفر بملعبه على ولفرهامبتون، كانت لحظة القلق الوحيدة لسيتي حين تأخر 1-صفر أمام برايتون باستاد أميكس في الدقيقة 27 بضربة رأس من غلين موراي.

لكن سيرجيو أغويرو رد بهدف التعادل بعد 83 ثانية ومضى سيتي ليهيمن على المباراة بعدما وضعه ايمريك لابورت في المقدمة بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول ثم أكد رياض محرز وإيلكاي غندوغان الانتصار في الشوط الثاني.

واكتفى ليفربول المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتصر بفضل ثنائية ساديو ماني، بتحقيق أكبر حصيلة من النقاط على الإطلاق لفريق في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي.

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