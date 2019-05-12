عاجل

عاجل

العالم

الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من الحديدة يسير وفق الخطط الموضوعة

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من الحديدة يسير وفق الخطط الموضوعة
حقوق النشر
REUTERS/Abduljabbar Zeyad
حجم النص Aa Aa

قال اللفتنانت جنرال مايكل لولسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد إن اليوم الأول لانسحاب قوات جماعة الحوثي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر في اليمن سار "وفق الخطط الموضوعة".

وأضاف في بيان "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن".

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستركز في الأيام التالية على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام مؤكدا أن حكومة اليمن ستنفذ الشق الخاص بها في المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها".

للمزيد على يورونيوز:

الحوثيون يبدأون الانسحاب من ميناءين في الحديدة والحكومة اليمنية تصفه بالمسرحية

منظمة الصحة العالمية: تراجع عدد الإصابات بالكوليرا في اليمن في 2018