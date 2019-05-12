شاهد: سجينات في بيرو يقدمن عرضا للأزياء في السجن

احتفلت الأمهات السجينات في سجن ليما، عاصمة بيرو، بعيد الأمهات، الجمعة الفائت، بعرض أزياء لملابس من تصميم سجينات أخرى. وكان القيمون على المشروع قد أطلقوا عليه عنوان "قلب امرأة" بلغة كيشوا التي أتقنها السكان الأصليون في أميركا اللاتينية.

وعرضت النساء الأحذية والمحافظ والملابس وفساتين السهرات وأيضاً فساتين الزفاف والمجوهرات التي صممنها ضمن برنامج مخصص للسجينات أطلق عليه اسم "سجون خلاقة".

وموّلت حكومة بيرو البرنامج وهو يهدف إلى مساعدة النساء السجينات في تعلم المهن، ضمن برنامج أوسع مرتبط طبعاً بإعادة تأهيل السجناء في البلاد، كما حضر فيسنتيه زيبالوس، وزير العدل في بيرو، العرض.

وقالت أليخاندرا زيغارا إحدى السجينات التي حكم عليها القضاء بالسجن لمشاركتها في تهريب وبيع المخدرات إنها تعلمت صنع المجوهرات في السجن. وأصبحت زيغارا الآن مالكة شركة "مجوهرات أليكا" وهي تقول "لم أتخيل يوماً أني قادرة على خلق أشياء ومجوهرات مثل هذه بهاتين اليدين. هذا محض إبداع".

ويهدف البرنامج الحكومي أيضاً إلى مساعدة النساء السجينات على جني المال ولكن أيضاً لدعم أصحاب المهن والحرف العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تأمين العمل للسجينات ما إن يتم إطلاق سراحهن.

وتقول سجينة أخرى تصمم محافظ نسائية صغيرة، وهي إلسي مالومينو: "علينا أن نكون مخلصات في العمل، وعلينا أن نلتزم بالقيام بالأعمال التي نريدها عندما نحصل على حريتنا مجدداً".

يذكر أخيراً أن سجن العاصمة ليما – وهو يعرف باسم سجن تشوريلو للنساء – يضم 740 سجينة من بيرو وبلدان أخرى، فيما أغلبية السجينات فيه محكومات بتهم تهريب المخدرات.

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