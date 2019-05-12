شاهد: لحظات الرعب لركاب طائرة تحاول الهبوط دون عجلاتها الأممية

هبطت طائرة تابعة لخطوط ميانمار الوطنية للطيران بشكل إضطراري بأمان في مطار ماندالاي الأحد بعد أن أجبرتها مشاكل تقنية في عجلات الهبوط على النزول لأرضية المطار دون استخدام العجلات الأمامية. وقالت شركة الطيران في بيان على صفحتها على فيسبوك "إن الرحلة رقم UB103 كانت قادمة من يانغون وحلّق الطيار حول برج مراقبة الحركة الجوية مرتين حتى يتمكن الموظفون من التحقق مما إذا كان قد تم تنشيط جهاز الهبوط قبل اتخاذ قرار النزول الإضطراري". وأضاف البيان"الطيار اتبع إجراءات الطوارئ وتخلص من الوقود الإضافي قبل محاولة الهبوط".

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وأظهرت مقاطع الفيديو لراكب كان على متن الرحلة الدخان يتصاعد من أسفل مقاعد الطائرة بعد وقت قصير من الهبوط. سارعت الركاب الذين كانوا في حالة ذعر لإخلاء الطائرة بعد إعطاء التعليمات من طرف الطاقم.

أظهر الفيديو خدمات الطوارئ تقترب من الطائرة المنكوبة من طراز إمبراير 190 XYAGQ، البرازيلية الصنع. وقالت وسائل اعلام محلية انه لم ترد تقارير عن وقوع اصابات على متن الطائرة التي كانت تقل 82 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

وتلك الواقعة هي الثانية في ميانمار في غضون أسبوع بعد أن تعرضت طائرة تابعة لخطوط بيمان بنغلادش الجوية للانحراف عن المدرج لدى هبوطها وسط رياح عاتية في يانغون يوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل ممكن كانوا على متنها.