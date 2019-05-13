شاهد: أحذية خاصة بذوي البشرة السوداء تحدث ثورة في عالم الباليه

إن ما يقوم به الراقصون في شركة بلاك للباليه في لندن ليست مجرد رقصة، بل هي ثورة في عالم الباليه، ذلك لأن أحذيتهم ذات الكعب العالي هي بنية اللون وليست وردية اللون كما جرت العادة.

شركة بلاك لرقص الباليه المتخصصة للراقصين من أصحاب البشرة السمراء أو ذوي الأصول الأسيوية، تعمل مع شركة فريد لندن على صناعة أحذية الراقصين السود والآسيويين باللونين البني والبرونز، حيث كان على الراقصين السود في الماضي وضع مكياج يلائم لون بشرتهم على أحذيتهم الوردية، وهو ما قد يعني ساعة أو أكثر من التحضيرات حتى تتناسق الألوان من ثم يتطلب الأمر وقتا إضافيا لإزالة المكياج بعد إنتهاء العرض .

وتقول سيرا روبنسون، كبيرة الفنانين في باليه بلاك "لقد توصلت إلى فكرة تغيير ألوان الأحذية حتى نعطي للعروض أكثر تناسقا بين البشرة و اللباس، الأمر كله يتعلق بالتعرف على الفكرة وليس فرضها على الناس ولكن تقديمها لهم".

وتابعت "لقد ذهبت إلى شركة فريد لندن التي تصنع أحذية الباليه منذ عام 1929، وسألت عما إذا كان بإمكانهم المساعدة، قالوا إنهم يستطيعون و بعد 18 شهرا توصلنا إلى النموذج المطلوب".

الأحذية الجديدة قد تساهم في مساعدة اصحاب البشرات المختلفة من ممارسة رقص البالية غير أن الأزياء الكلاسيكية كانت تحول دون ذلك فهي لا تتماشى مع طبيعة بشرتهم الداكنة و تظهر عدم تناسق في الألوان ما يسبب ازعاج بصري للمشاهد .

شركة فريد لندن هي أول من صنع هذه الأحذية البنية، وتقول كاسا بانشو، المؤسس والمدير الفني لباليه بلاك "إنها خطوة كبيرة للتنوع في شكل فني كان يُنظر إليه تقليديًا على أنه نخبوي، خاصة في المملكة المتحدة".

لكن بانشو تضيف، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في هذه الصناعة للحصول على تمثيل صحيح للأقليات بين الجماهير والراقصين والمخرجين.

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