قتيل وجرحى بسبب إطلاق نار قرب منتجع لدونالد ترامب

فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا بشأن عملية اطلاق نار أدت إلى مقتل شخص وجرح عدد آخر، بالقرب من منتجع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، ونجم الحادث على ما يبدو إثر شجار أمام مبنى لتأجير السيارات.

ولم يكن الرئيس الأمريكي موجودا في منتجعه لحظة وقوع الحادث. وقالت وسائل إعلام محلية إن عملية اطلاق النار وقعت يوم الأحد، فيما أشارت تقارير إلى أن عملية اطلاق نار ثانية قد تكون على صلة بالأولى، وقعت على طريق قريبة من مكان الحاد الأول.

من جانبها قالت الشرطة إن عديد الأشخاص جرى إيقافهم كما عثر على أسلحة. وبحسب المصادر ذاتها فإن الحادث متصل على مايبدو بمهرجان صاخب للهيب هوب نهاية الأسبوع في حدائق ميامي.

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