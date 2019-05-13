شاهد: حادث إصطدام عدة سفن في قناة هيوستن

اصطدمت الجمعة عدة سفن في قناة هيوستن في الولايات المتحدة، ما تسبب في تسرب كمية غير محددة من البنزين السام وفرض الإغلاق الجزئي للممر المائي التجاري. وقالت السلطات إن ناقلة بطول 230 متر اصطدمت بمركب جر كان يدفع بارجتين بالقرب من بايبورت في تكساس في حوالي الساعة 3:30 مساءً وقلب أحد المراكب ودمر الأخر.

ولم يتم الابلاغ عن أي إصابات جراء الحادث. وأفادت السلطات بأن سفينة كانت تُحّمل ما يصل إلى 25 ألف برميل من الشوائب والمواد السامة الأخرى.

من جهتها أعلنت مصالح المدينة في بيان أن سكان مدينة ليج سيتي اشتموا رائحة قوية للبنزين ليلة الجمعة لكن مراقبي الهواء لم يكتشفوا وجود مواد كيماوية في الهواء، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن رائحة البنزين يمكن أن تصل إلى مدن آخرى مجاورة.