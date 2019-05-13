وفاة امرأة نرويجية بسبب عضة كلب في الفلبين

توفيت امرأة نرويجية الأسبوع الفائت، جراء إصابتها بداء الكلب (السعار) بعد أن عضّها جرو خلال رحلة سياحية كانت تقوم بها إلى الفلبين. وبحسب المعهد النرويجي للصحة العامة، إن حالة وفاة بريجيت كاليستاد بسبب داء الكلب هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 200 عام.

وتوفيت كاليستاد بعد نحو شهرين من الاحتكاك بالجرو. وبحسب ما يقوله بيان أصدرته عائلة كاليستاد وأصدقاؤها، كانت الأخيرة في جولة على دراجة هوائية مع أصدقاء آخرين وعثروا على الجرو إلى جانب الطريق.

وقام أفراد المجموعة بنقل الكلب إلى الفندق حيث نزلت، واعتنوا به ولعبوا معه والجميع تعرضوا "لعضات صغيرة"، ولكنها كانت صغيرة جداً لدرجة لم يعطِها أحد أي أهمية.

ولم تظهر عوارض التعب على كاليستاد إلا بعد أسابيع على عودتها من السفر.

وينتقل داء الكلب عبر اللعاب، وتتشابه عوارضه الصحية الأولى مع عوارض الإنفلونزا– إذ ينتج عنه ارتفاع في درجات حرارة الجسم وشعور بالإرهاق والصداع. غير أن انتشار السعار في الجسم قد يؤدي إلى التهابات حادة في الدماغ، ويقول الأطباء إن الفيروس غالباً ما يكون قاتلاً عندما يصل إلى الدماغ ويبدأ بتسبيب الهلوسة لدى المرضى.

ولم يحل الأطباء إرهاق كاليستاد إلى داء الكلب بتاتاً، وهي رغم بقائها في المستشفى حيث تعمل، ممددة على السرير لمدة أسبوع، لم يقرن الأطباء مرضها بالسعار أبداً، إلا قبل ثلاثة أيام من وفاتها.

وناشدت أسرة كاليستاد الحكومة النرويجية بإجبار المسافرين إلى الفلبين بتطعيم أنفسهم ضد داء الكلب، إضافة إلى البلدان الأخرى التي يقدر انتشار المرض فيها.

وقالت أسرة بريجيت في البيان "ابنتنا كانت تحب الكلاب. وثمة خوف أن يحصل ما حصل لها لآخرين قلوبهم دافئة مثل قلبها".

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناتجة عن داء الكلب بنحو 55 ألف حالة سنوياً، فيما تقع 99 بالمئة من الحالات في آسيا، أفريقيا وأميركا، بحسب المصدر نفسه.

وتعتبر الكلاب والمسؤول الأول عن داء الكلب (إذ يمكن التقاط الفيروس بالاحتكاك مع أي حيوان آخر أصيب به)، فيما تعتبر الوقاية من السعار ممكنة بنسبة 100 بالمئة عبر رعاية طبية سريعة ومناسبة.

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