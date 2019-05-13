الأمير هاري البريطاني وزوجته ميغان يشيدان بجميع الأمهات

أبدى الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وزوجته ميغان تقديرهما لجميع الأمهات اليوم الأحد مع احتفال الولايات المتحدة مسقط رأس ميغان بعيد الأم.

وكتب الزوجان على حسابهما الرسمي على انستغرام بجوار صورة لقدمي وليدهما أرتشي يقولان "نبدي تقديرنا لجميع أمهات اليوم والماضي والحاضر ومن سيصبحن أمهات ومن رحلن ولكن ذكراهن حاضرة دائما".

وأضافا "نهنئ ونكرم كل واحدة منكن".

وأنجبت ميغان ارتشي في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي ليصبح السابع في ترتيب ولاية عرش بريطانيا.

وفي حين تحتفل بريطانيا بعيد الأم في 22 مارس آذار تحتفل دول أخرى ومنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وغيرها بعيد الأم في الأحد الثاني من شهر مايو أيار.

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