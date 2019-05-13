جنود لبنانيون متقاعدون يعلقون احتجاجا أمام البنك المركزي

قال تلفزيون الجديد اللبناني إن جنودا متقاعدين علقوا احتجاجاتهم أمام البنك المركزي اللبناني يوم الاثنين رفضا لتخفيضات مقترحة في الميزانية.

وطوق الجنود المتقاعدون مقر البنك المركزي لتحذير الحكومة من خفض مزاياهم في تصعيد لإضرابات ضد خطط تقليص الإنفاق الحكومي.

ونظم متقاعدون في لبنان إنهم اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي لمنعه من فتح أبوابه لحين موافقة الحكومة على التراجع عن تخفيضات في مخصصات الجيش في مسودة الميزانية.

وقال اللواء المتقاعد سامي رماح عبر الهاتف إن المتقاعدين في احتجاج مفتوح عند المصرف المركزي وسيمنعونه من فتح أبوابه حتى إشعار آخر.

ويحتج العسكريون المتقاعدون في لبنان على تخفيضات مقترحة على مزايا ومعاشات العسكريين وسط مناقشات تجريها الحكومة حول مسودة الميزانية تستهدف خفض العجز في الموازنة.

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