وزير الطاقة السعودي: تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم قرب الإمارات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا أمس "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن إحدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية هناك.

وأضاف الوزير أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود لكن نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد ذكرت أمس أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب.

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عمليات تخريبية تستهدف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات