سفينة سعودية مُنعت من تحميل شحنة أسلحة في فرنسا تصل إلى ميناء سانتاندير في إسبانيا

وصلت سفينة سعودية منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في ميناء لوافر الفرنسي يوم الجمعة إلى ميناء سانتاندير الإسباني في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ولم يتضح بعد ماذا تفعل السفينة السعودية في سانتاندير أو إلى متى ستظل هناك.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها ليس لديها معلومات بشأن السفينة. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارتي الدفاع والخارجية.

وقالت جماعة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية الحقوقية في دعوى قضائية يوم الخميس إن شحنة الأسلحة تخالف معاهدة دولية لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن، غير أن قاضيا فرنسيا رفض الدعوى.

وأظهر تقرير سري أعدته وكالة المخابرات العسكرية الفرنسية ونشره موقع ديسكلوز الاستقصائي على الإنترنت في أبريل نيسان أن الأسلحة الفرنسية تُستخدم ضد المدنيين في الحرب الأهلية باليمن.

وأبحرت السفينة السعودية بحري-ينبع صوب سانتاندير بعد قليل من الحكم لكن دون شحنة الأسلحة.

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب الدائرة بين التحالف الذي تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين الذين تساندهم إيران، وتسبب القتال فيما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شحنة الأسلحة إلى السعودية يوم الخميس، قائلا إن الرياض أكدت له أن الأسلحة لن تُستخدم ضد المدنيين.

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