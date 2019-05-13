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السودان

المجلس العسكري السوداني يعلن الاتفاق مع المعارضة على هيكل السلطة الانتقالية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
المجلس العسكري السوداني يعلن الاتفاق مع المعارضة على هيكل السلطة الانتقالية
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قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني اليوم الاثنين إن المجلس اتفق مع المعارضة على هياكل السلطة الانتقالية وإنه سيتم غدا مناقشة نسب المشاركة فيها.

وأضاف الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما. واتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية".

وأضاف أن المجلس سيواصل مناقشاته غدا بشأن نسبة المشاركة في المستوى السيادي والنسب المختلفة للمستوى التشريعي.

اتهامات بالقتل للبشير

قال النائب العام السوداني في بيان اليوم الاثنين إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل نيسان.

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