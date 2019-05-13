شاهد: بيت لرواد الفضاء على كوكب المريخ يحصد جائزة قدرها نصف مليون دولار

فازت شركة تصميم وهندسة معمارية مقرها مدينة نيويورك الأمريكية بجائزة قدرها نصف مليون دولار من وكالة الفضاء الوطنية الأمريكية NASA بعد أن نجحت في صناعة بيت فضائي قابل للسكن يمكن استخدامه على سطح المريخ أو سطح القمر.

خلال المسابقة التي استمرت أربعة أيام في ولاية إلينوي، قامت شركة AI SpaceFactory (مصنع الذكاء الاصطناعي الفضائي) بتطبيق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة البيت الفضائي، وذلك باستخدام مواد يمكن العثور عليها بسهولة على كوكب المريخ.

وكان التحدي الحقيقي هو بناء البيت بشكل ذاتي ودون تدخل بشري قدر المستطاع، وتمكنت الشركة من بناء البيت خلال 10 ساعات فقط ومن مركب البازلت العضوي القابل للتحلل وإعادة التدوير، ومستخلص من عناصر يمكن زراعتها على سطح كوكب المريخ.

وبعد عملية البناء تم تعريض البيت للمجموعة من الاختبارات القاسية مثل القدرة على تحمل الأوزان الكبيرة، واختبار خاص لقاعدة المنشأة للتأكد من ثبات أساساتها تحت الأرض.

استطاعت جامعة بنسلفانيا احتلال المركز الثاني وحصلت على جائزة قدرها 200 ألف دولار أمريكي أيضا.

ناسا قالت في بيان صحفي أن فكرة المسابقة لم تكن التخطيط لبعثات فضائية مستدامة فحسب، بل لتوفير حلول سكنية مستدامة للبشر على كوكب الأرض أيضا.

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