شاهد: رجال الإطفاء يلقون القبض على الطاووس الضال في كوريا الجنوبية

تمكن رجال الإطفاء في العاصمة الكورية الجنوبية سيول من إلقاء القبض على طاووس يبدو أنه ضلّ طريقه واستقر بالطابق الثالث لإحدى البنايات في سيول. السكان لم يتعودوا على رؤية هذا النوع من الطيور الملونة والنادرة في كوريا الجنوبية خاصة وأن المكان الذي عُثر فيه على الطائر لا توجد به حديقة للحيوانات.

وعلى ما يبدو فقد اتصل صاحب الطائر بفريق الإطفاء حيث تمكن من استعادة طائره النادر. ولا يعاقب القانون في كوريا الجنوبية على امتلاك هذا النوع من الحيوانات الأليفة.

للمزيد:

شاهد: حديقة حيوانات بلجيكا تستقبل رضيعة فيل آسيوي

تناقص أعداد حيوان فرس النهر ينعكس سلبا على البيئة في كينيا