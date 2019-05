شاهد: الاستعدادات على قدم وساق لبدء مهرجان كان السينمائي

سيتم افتتاح النسخة 72 من مهرجان كان السينمائي يوم غد الثلاثاء 14 أيار/مايو من خلال عرض فيلم "الموتى لا يموتون" The Dead Don't Die من إخراج جيم جارموش، إضافة إلى فيلم "في ذات مرة في هوليوود" Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتين تارانتينو. ويضم الفيلم نخبة من أكبر وألمع الأسماء في هوليوود على رأسهم ليوناردو دي كابريو، براد بيت، آل باتشينو، مارجو روبي وغيرهم من الأسماء البارزة. وسيكون لافتا للنظر خلال مهرجان كان السينمائي للعام 2019 زيادة التمثيل النسائي، إضافة إلى مشاركة المخرجة ماتي ديوب عن فيلم "Atlantique". ظهور ديوب يعد أول ظهور لمخرجة ذات البشرة السوداء في هذا المهرجان.