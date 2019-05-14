شاهد: غوتيريش بنيوزيلندا في زيارة تضامنية خلال شهر رمضان

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى نيوزيلندا لتأكيد تضامن الأمم المتحدة مع ضحايا اعتداء كرايستشيرتش. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في مدينة أوكلاند بصحبة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: " ان الزيارة تأتي تضامنا أولًا مع ضحايا كرايستشيرتش وعائلاتهم والمجتمع في المدينة وأيضا مع شعب وحكومة نيوزيلندا".

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وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة برد فعل رئيسة الوزراء أرديرن بعد الهجمات الإرهابية، التي وقعت في 15 مارس-آذار في مسجدين في مدينة كرايستشيرتش، ثاني أكبر مدن البلاد، وقتل فيها 51 شخصا، وأوضح غوتيريش أن التدابير التي اتخذتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية في أعقاب الهجمات من خلال الدعوة إلى اتخاذ إجراء لمنع الجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت المتعلقة بخطاب الكراهية تبقى من الأمور الهامة للغاية بالنسبة للجميع.

للتذكير، يقوم غوتيريش منذ أن كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين بزيارة تضامنية في شهر رمضان لدولة إسلامية، ولكنه قرر هذه السنة القيام بزيارته التضامنية في رمضان لمجتمع كرايستشيرتش للإشادة بشجاعتهم وقدرتهم على التحمل، ولتشجيع وحدة وتضامن نيوزيلندا شعبا وحكومة.