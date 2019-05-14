الحوثيون يستهدفون منشآت حيوية سعودية

قالت قناة المسيرة التلفزيونية التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت سعودية حيوية، دون أن تحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات.

ولم يصدر تأكيد من السعودية بشأن التقرير الذي جاء بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري حوثي قوله إن "سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحوثيون، الذين يقاتلون تحالفا عسكريا بقيادة السعودية في اليمن، يعلنون المسؤولية عن هجوم يوم الأحد قرب الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز. ولم تصف السلطات الإماراتية طبيعة هذا الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

وكثيرا ما شن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وبصواريخ على السعودية وزعموا أنهم شنوا هجمات بطائرات مسيرة على الإمارات.

ونقلت قناة المسيرة على تويتر عن مسؤول قوله "هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا... مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".

وتقود السعودية والإمارات التحالف السني المدعوم من الغرب الذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون في أواخر عام 2014.

وينظر إلى الصراع بشكل كبير في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أنهم دمية في يد إيران ويقولون إن ثورتهم ضد الفساد.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

اليمن: محادثات بين الأطراف المتحاربة مع انسحاب الحوثيين من الحديدة

الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من الحديدة يسير وفق الخطط الموضوعة