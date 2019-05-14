ادعاء طوكيو يطلب تعديل لائحة اتهام كارلوس غصن

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ممثلي الادعاء في طوكيو تقدموا بطلب بتعديل لائحة اتهامهم لكارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، بخيانة الأمانة وقدموا المزيد من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق سعودي.

ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه. وألقي القبض علىيه لأول مرة في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي.

وأطلق سراح غصن، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان وشريكتها رينو، بكفالة قيمتها 500 مليون ين (4.5 مليون دولار) لحين محاكمته. ووفقا لشروط الكفالة تخضع تحركات غصن واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة للحيلولة دون فراره خارج البلاد والتلاعب بالأدلة.

وكان هذا ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة في سلسلة أحداث فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية وكشفت توترات في الشراكة بين نيسان وشركة رينو الفرنسية. وكان مبلغ الكفالة السابقة التي دفعها مليار ين.

وقال غصن إنه ضحية انقلاب من مجلس الإدارة واتهم زملاءه السابقين في نيسان "بطعنه من الظهر" ووصفهم بأنهم منافسون يسعون لتعطيل تحالف أوثق بين نيسان ورينو، أكبر مساهم بها.

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