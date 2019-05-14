شاهد: ترامب يشارك المسلمين الإفطار في البيت الأبيض

شارك الرئيس الامريكي دونالد ترامب المسلمين أجواءهم الرمضانية، من خلال حضور إفطار نظم في البيت الأبيض، ورافقه اعضاء من إدارته. وتوجه ترامب في كلمته إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا إلى أن يعم السلام والوحدة البلاد والعالم. وأشار ترامب على هامش خطابه إلى أن نتائج المحادثات الأخيرة مع الصين بشأن التجارة سيتم الكشف عنها خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع، معربا عن شعوره بأنها ستكون ناجحة.

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