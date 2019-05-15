ضربة اخرى لـ"تسلا" من هونغ كونغ تضع مصداقية السيارات الكهربائية محل تساؤل

بعد اسابيع فقط من اعلان شركة انتاج السيارات الكهربائية "تسلا" عن ارسال محققين إلى شانغهاي، للتحقيق في حادثة اشتعال احدى سياراتها الكهربائية عقب حادثة تصادم، وقع حادث مشابه اخر في هونغ كونغ لأحد موديلات سيارات تسلا الكهربائية.

وقالت صحيفة أبل ديلي إن النيران اندلعت في سيارة كهربائية من إنتاج شركة تسلا في ساحة لانتظار السيارات في مركز تجاري بهونغ كونغ لكن لم يصب أي شخص في الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وذكرت الصحيفة يوم الثلاثاء أن النيران اشتعلت في السيارة الكهربائية بعد 30 دقيقة من توقفها في حي سان بو كونغ بالمدينة وشوهدت ثلاثة انفجارات في لقطات بثها تلفزيون الصين المركزي.

واستغرق رجال الإطفاء 45 دقيقة في إخماد ألسنة اللهب.

وذكرت الصحيفة أن السيارة من طراز (إس.85.كيه.دبليو.إتش). وأحجمت تسلا عن التعقيب على طلب من رويترز للحصول على تعليق، ولم يتسن لرويترز الاتصال بمالك السيارة أو الحصول على اللقطات التي بثها تلفزيون الصين المركزي.

وأبلغت إدارة مكافحة الحرائق في هونغ كونغ رويترز أن سيارة اشتعلت فيها النيران يوم الأحد، لكنها لم تذكر تفاصيل، وتحقق السلطات في السبب وراء الحريق.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

بوينغ تعترف بعلمها بمشاكل تقنية في طراز 737 ماكس منذ 2017

لتجاوز مخاوفك من العناكب.. عليك بأفلام "سبايدر مان

مفاتيح السيارت في مدينة أمريكة تتعطل لأسابيع.. والسكان يحاولون فك اللغز

جاء الحادث بعد ثلاثة أسابيع من قول تسلا إنها أرسلت فريقا للتحقيق في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين يظهر سيارة متوقفة من طراز (تسلا إس) تنفجر في مدينة شنغهاي.

وقالت شركة صناعة السيارات إن السيارات الكهربائية أقل عرضة بنحو عشر مرات للحرائق من السيارات التي تعمل بالبنزين.

واشتعلت النيران فيما لا يقل عن 14 سيارة من إنتاج تسلا منذ عام 2013 معظمها بعد حوادث تصادم.

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: