مقتل 17 جنديا على الأقل وفقدان 11 أخرين في كمين بالنيجر

قال متحدث حكومي اليوم الأربعاء إن مسلحين قتلوا 17 جنديا على الأقل من قوات النيجر في كمين قرب الحدود مع مالي، حيث تنشط عدة جماعات متشددة، بينما فُقد 11 آخرون.

وقال المتحدث عبد الرحمن زكريا لرويترز إن الهجوم وقع أمس الثلاثاء قرب بلدة تونجو تونجو حيث قتل موالون لتنظيم الدولة الإسلامية أربعة جنود أمريكيين من القوات الخاصة وأربعة جنود آخرين من النيجر في كمين في أكتوبر تشرين الأول 2017.

ولم يحدد زكريا هوية منفذي الهجوم الذي يعد أحد أكثر الهجمات دموية ضد الجيش في غرب النيجر خلال السنوات الأخيرة.

وكثف متشددون بينهم موالون للقاعدة والدولة الإسلامية الهجمات على أهداف عسكرية ومدنية في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا هذا العام لا سيما على امتداد الحدود سهلة الاختراق بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتواجه النيجر أيضا تهديدا في الجزء الجنوبي الشرقي من أراضيها من جماعة بوكو حرام وجماعة أخرى تابعة للدولة الإسلامية. ورغم تمركز هاتين الجماعتين في نيجيريا إلا أنهما تنفذان من حين لآخر‭‭ ‬‬هجمات في النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

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