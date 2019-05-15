اللجنة المكلفة بتنظيم بطولة الأمم الافريقية في مصر تخفض أسعار التذاكر

قررت اللجنة المكلفة بتنظيم بطولة الأمم الافريقية تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول إلى 150 جنيها بدلا من 200 جنيه. وأكدت اللجنة أن قرارها جاء حرصا منها على تخفيف العبء عن عشاق كرة القدم المصرية وزيادة تواجدهم في المدرجات لتشجيع فريق بلادهم والاستمتاع بالبطولة التي تدور فعالياتها على أرض مصر.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان رسمي أن هذا الأمر جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن حيث تمّ أخذ العديد من العوامل المحددة لأسعار التذاكر في عين الاعتبار مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

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وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أنها كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.

وأثارت أسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في وقت سابق الكثير من الغضب في صفوف عشاق كرة القدم بعد أن حددت اللجنة المنظمة أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري بـ 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه لتذكرة الدرجة الثانية و600 جنيه لتذكرة الدرجة الأولى وهي أسعار اعتبر الجميع أنه مبالغ فيها، وخصوصا أسعار تذاكر الدرجة الثالثة. وستدور فعاليات بطولة الأمم الافريقية في الفترة ما بين الـ 21 يونيو-حزيران وتستمر إلى غاية الـ 19 يوليو-تموز.