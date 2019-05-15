غوغل بصدد عرض الإعلانات على الصفحة الرئيسية لموقعها وتطبيقها في الهواتف الذكية

قالت غوغل إنها ستبدأ عرض الإعلانات على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني وتطبيقها في الهواتف الذكية في وقت لاحق من هذا العام، مما يمنح محرك البحث إمدادات جديدة ضخمة من الشرائح الإعلانية لزيادة الإيرادات.

كما ستبدأ الشركة العملاقة بوضع إعلانات تتضمن معرض صور يتسّع إلى ثمانية صور كأقصى حد في نتائج البحث، ما يزيد احتمال عرض الإعلانات.

وسيشمل هذا التغيير، أي ظهور الإعلانات، كل بلدان العالم دون استثناء. وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة للصحفيين، أمس الاثنين، إن الميّزات الجديدة تمثل استجابة لتصرفات المستخدمين وليس للمنافسة.

وقال أوليفر هيكمان، نائب رئيس قسم تطوير السفر والتسوق في غوغل، بأن الأخيرة تريد أن تسهّل على المستخدمين اكتشاف وشراء منتجات جديدة، لأنهم يتسوقون خلال فترات قصيرة وسريعة؛ أثناء مشاهدة التلفاز أو الجلوس في الحمام مثلا.

وستظهر الإعلانات على صفحة غوغل الرئيسية وفق ما تسمية الشركة ميزة "ديسكفر"، وهي أشبه بميزة "نيوز فيد" التي تعتمدها منافستها فيسبوك، وتسمح للمستخدمين بتصفح روابط أو صور أو محتوى منتجات وفق خوارزمية شخصية الإعداد.

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وبدأ عملاقة التكنولوجيا اختبار هذه الميزة الجديد الخريف الماضي، وقالت حينها إن 800 مليون شخص يستخدمونها شهريا.

وقال مسؤولون تنفيذيون إنه من المتوقع أن تحصل الإعلانات التي تحتوي على صور على مزيد من النقرات، مما قد يؤدي إلى ظهورها في المزيد من النتائج.