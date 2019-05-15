المكسيك تعلن العثور على 337 جثة منذ تولي رئيسها الحكم في ديسمبر

قال أليساندرو إنسيناس نائب وزير الداخلية المكسيكي إن السلطات المكسيكية عثرت على 337 جثة في مقابر سرية، منذ تولي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئاسة البلاد في الأول من ديسمبر كانون الأول.

وتعهد لوبيز أوبرادور بالحد من العنف الذي تعاني منه المكسيك، لكن حتى الآن يبدو أن عدد القتلى في البلاد هذا العام سيتجاوز الرقم القياسي الذي سُجل العام الماضي.

وقال إنسيناس خلال إفادته الصحفية اليومية إن السلطات عثرت على 337 جثة في 222 مقبرة، معظمها في ولايات فيراكروز وسونورا وسينالوا وجيريرو وكوليما. وهذه الولايات تحديدا هي الأكثر تضررا من عمليات القتل والاختفاء، على يد عصابات الجريمة المنظمة على مدى الأعوام الماضية.

وأضاف إنسيناس، الذي يتولى أيضا مسؤولية ملف حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن هذه هي أول إحصائية رسمية من الحكومة الجديدة للجثث التي عُثر عليها في المقابر السرية.

ولا يشمل هذا الإحصاء فيما يبدو العثور على 38 جثة مدفونة ضمن عمليات لا تزال مستمرة، في محيط مدينة وادي الحجارة ثاني أكبر مدن البلاد.

وقُتل أكثر من 200 ألف شخص واختفى عشرات الآلاف، منذ أن قررت حكومة المكسيك في نهاية عام 2006 إرسال القوات المسلحة في حملة للقضاء على عصابات المخدرات.

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