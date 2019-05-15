تركيا تحظر نقل نهائي كرة السلة للمحترفين بسبب لاعب معارض لأردوغان

بلغ لاعب كرة السلة التركي أنيس كانتر الذي يلعب مع نادي بورتلاند تريل بليزرز نهائيات المؤتمر الغربي لكرة السلة الأمريكية للمحترفين الذي يبدأ الثلاثاء للمرة الأولى ولكن مباريات هذه السلسلة لن تبث في تركيا بسبب إتهام أنقرة أنس كارتر بصلته بجماعات إرهابية. اللاعب يعرف كذلك بإنتقاده الشديد للرئيس رجب طيب أردوغان.

ولطالما فنذ كانتر الإتهامات التي توجهها تركيا له مؤكدا أنها تعود لإنتقاده الشديد والصريح للرئيس التركي الذي يصف بدوره كانتر بأنه حليف مقرب من رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بقيادته محاولة الإنقلاب الفاشل ضد أردوغان في العام 2016.

وأعلنت قناة "إس سبورت"، المحطة التلفزيونية الرئيسية التي تنقل مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في تركيا إنها لن تقوم بنقل لقاء النهائي بين بورتلاند تريل بليزرز وحامل اللقب غولدن ستيت وريورز. وقال المعلق التلفزيوني في القناة عمر ساراتش في تصريحات لرويترز "يمكنني القول بأننا قررنا عدم نقل مباريات السلسلة بين بورتلاند تريل بليزرز وجولدن ستيت وريورز وإذا تأهل بورتلاند إلى نهائي البطولة فلن يتم بث السلسلة أيضاً".

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هذا ويتجاهل مذيعو المحطة التركية كانتر ولم تبث باقي القنوات التلفزيونية أي مباراة شارك فيها كانتر منذ العام الماضي حين وجهت إليه محكمة تركية الاتهام بأن له صلات بجماعات إرهابية وعلاقته بالإرهاب وفتح الله غولن.

وتحظر السلطات التركية كل حسابات كانتر للتواصل مع أهله في تركيا لدرجة انه قام بنشر مقطع فيديو لعيد الأم على موقع تويتر وطلب من معجبيه مساعدته لتوصيل الفيديو إلى والدته. لا يمكن لعائلة كانتر مغادرة تركيا بعد إلغاء جوازات سفرهم.