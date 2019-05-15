بالفيديو: هجوم على منازل ومساجد وممتلكات مسلمين في سريلانكا

قال وزير حكومي، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الغوغاء على المجتمعات الإسلامية، في شمال غرب سريلانكا، أسفرت عن مقتل شخص واحد وتدمير عشرات المتاجر والمساجد.

وقال رؤوف حكيم، الوزير وزعيم المؤتمر الإسلامي في سريلانكا، إنه تم طعن رجل مسلم حتى الموت في أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين، حيث هاجم أعضاء من السنهالية ذات الأغلبية البوذية في البلاد متاجر ومنازل مملوكة للمسلمين في عدة مدن.

ومع انتشار العنف الطائفي أيضا في غرب سريلانكا، فرضت الحكومة حظر التجول على مستوى البلاد، وحظرت مؤقتا تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل.

وأظهرت لقطات فيديو تم تصويرها يوم الاثنين في هيتيبولا، في المقاطعة الشمالية الغربية، حشدا كبيرا مسلحا بالعصي يهاجم المنازل وتطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقالت الشرطة انه تم السيطرة على الوضع، ولم يتم الإبلاغ عن حوادث جديدة يوم الثلاثاء.

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وتصاعد التوتر في الدولة ذات الغالبية البوذية منذ هجمات 21 نيسان/أبريل، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وتم تنفيذ الهجمات يوم عيد الفصح عبر سبعة انتحاريين، قاموا بضرب كنيستين، إحداهما كاثوليكية والأخرى بروتستانتية، وثلاثة فنادق فاخرة.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجمات التي نفذتها جماعة إسلامية متطرفة محلية.