تركيا ترفض منح جواز سفر لمواطن مصاب بالسرطان للعلاج بالخارج

رفضت السلطات التركية تمكين مواطن تركي من جواز سفره، رغم عدم وجود ما يمنعه من السفر، فقد رغب الأستاذ هالوك سافاش في السفر إلى الخارج بهدف العلاج من مرض السرطان الذي ألم به واستطاع أن يقاومه لتوهب له الحياة مرتين، وكان هذا الطبيب النفساني طرد من عمله، إثر صدور أمر قانوني بعزله، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة لسنة 2016 في تركيا.

وأوضح هالوك على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه ذهب إلى مقر محافظة أضنة لاستخراج جواز سفر، ولكنه فوجئ بالموظف يخبره بناء على معطيات من الكومبيوتر، أن جوازه ألغي بمقتضى أمر قانوني.

وفسر هالوك للموظف أنه يريد السفر إلى بلدان مثل الولايات المتحدة أو اليابان لتلقي علاج، يساعده على استرجاع نظام مناعة جسمه حتى يستطيع مقاومة المرض. وكان الأطباء منحوا هالوك أملا في الحياة مدة 39 شهرا واليوم مضى من تلك المدة 30 شهرا. ويقول هالوك إن الأشهر التسعة المتبقية ستضيع وهو يحاول إقناع السلطات التركية لاستخراج جواز سفره.

وكان حوالي 130 ألف موظف تركي في القطاع العمومي طردوا من عملهم، بموجب أوامر حكومية على مدى سنتين من حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب المحاولة الانقلابية في شهر تموز/يوليو 2016. وقد استهدفت الحكومة التركية خاصة حركة غولن الدينية المتهمة بتدبير المحاولة الانقلابية، كما استهدفت مجموعات معارضة أخرى.

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