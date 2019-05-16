ما حقيقة الأمر الذي أصدره أخر ملوك افريقيا لشعبه بتعدد الزوجات أو السجن؟

تداولت وسائل اعلام خبرا مفاده اصدار ملك مملكة إسواتيني المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاندا لأمر يفرض على كل استواني أن يتزوج بزوجتين على الأقل وإلا سيواجه السجن ابتداء من شهر حزيران يونيو 2019.

الا ان الحكومة نفت، يوم الثلاثاء، الخبر الذي تم تداوله بشكل واسع على شبكة الإنترنت ويتحدث عن قرار الملك مسواتي الثالث الذي تولى مقاليد الحكم عام 1986 ويعتبر أخر ملوك افريقيا.

وكانت صحيفة "زامبيا أوبزرفر" أول من نشر خبرا يفيد بانه على الرجال في مملكة إسواتيني أن يتزوجوا من عدة زوجات ابتداء من يونيو، بناء على قرار ملكي، وتناقلته وسائل اعلام مختلفة.

ومعروف عن ملوك إسواتيني بتعدد الزوجات، فلدى الملك مسواتي 14 زوجة، و25 طفلاً ويعرف عنه إنفاقه ببذخ بينما يعيش 63 في المائة من رعاياه البالغ عددهم 1.3 مليون تحت خط فقر.

كما أن والده سوبوزا معروف عنه بزواجه بأكثر من 70 زوجة، ولديه أكثر من 150 طفلا.

وكان قد جاء في الخبر الذي نُشر يوم الاثنين، أن الحكومة سترعى مراسم الزواج وستوفر مساكن للرجال الذينالذي تزوجوا أكثر من إمرأة واحدة

وأُرفق الخبر بتصريح للمك جاء فيه "أعلن في سوازيلند أنه سيتعين على الرجال اعتبارًا من يونيو 2019 أن يتزوجوا من امرأتين أو أكثر على الأقل أو يُسجن إذا لم يفعلوا ذلك".

باراك وميشال أوباما يستقبلان الملك مسواتي الثالث وعقيلته في 2014 Amanda Lucidon

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ووصف بيرسي سيميلان المتحدث باسم الحكومة القصة بأنها خبيثة، مضيفا "جلالة الملك لم يصدر أي تصريح بهذا الموضوع".

وكانت الحكومة قد طالبت الصحيفة بسحب الخبر وقال سيميلان "ليس فقط إهانة للنظام الملكي وثقافة السواتيني بل هو وصمة عار على الصحافة".

ومملكة إسواتيني (مملكة سوازيلاند سابقا) هي مملكة افريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.