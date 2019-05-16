سلسلة اعتقالات في فرنسا بسبب لقاء جرى بين وفاق سطيف ودفاع تاجنانت الموسم الماضي

اتهم الأربعاء قاضي تحقيق في مدينة نانسي الفرنسية رجلين بالتزوير والتلاعب للاشتباه بهما في التلاعب بنتائج مباريات البطولة الجزائرية لكرة القدم وتورط واحد من أكبر الأندية في البلاد، وفاق سطيف بحسب ما أعلنته محكمة الأقاليم المتخصصة. وقال نائب المدعي العام في جيرس فنسنت ليجاوت "إن الرجلين اللذين تتراوح أعمارهما بين 20 و30 عامًا ، خضعا للتحقيق القضائي".

وأضاف فنسنت ليجاوت أن شرطة المسابقات والألعاب الفرنسية ألقت القبض على الرجلين الثلاثاء وتم احتجازهم بتهمة "عملية احتيال وتكوين عصابات منظمة"، مشيرا إلى أن هذه الحملة شملت كذلك اعتقال ثلاثة مشتبه بهم آخرين والإستماع إلى عدة أشخاص، دون تحديد عددهم. وتابع نائب المدعي العام بقوله إن جميع المعتقلين أطلق سراحهم بسبب عدم توفر أدلة كافية لإثبات التهم الموجهة إليهم.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإعتقال سبعة أشخاص في إطار هذه القضية والإستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق. وتعود القضية إلى اللقاء الذي جمع ما بين دفاع تاجنانت ووفاق سطيف في 12 مايو/ أيار 2018، حيث أنذر أحد المتعاملين في مجال الرهانات بوجود عدة رهانات متشابهة طابقت النتيجة الفعلية للقاء وبمبالغ مالية كبيرة. كما تم تحديد هذه "الرهانات غير النمطية" أيضًا بواسطة نظام مراقبة الهيئة التنظيمية للألعاب عبر الإنترنت.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

المباراة محل الرهان المشبوه انتهت بفوز دفاع تاجنانت على وفاق سطيف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. ومن بين الأهداف الخمسة المسجلة، ثلاثة أهداف كانت عن طريق ركلة جزاء.

وأوضح مصدر قرب من هذا الملف أن مبالغ الراهنات ليست خيالية ولكن صحة النتائج المرحجة كانت عالية جدا وبهذه الطريقة فإنه من السهل جدا أن تصل المبالغ إلى عشرات الآلاف من اليورو. وسجل المتعامل بدوره نسبة عالية من الرهانات من مديني ميتز وجيرس.

وقال قاضي تحقيق مقرب من الملف "نحن لا نعرف لحد الآن كيف تمت هذه العملية ونجهل إن كانت هناك علاقة مباشرة بين هذه الرهانات الحاصلة في فرنسا وقضايا فساد قد تكون قد حدثت في الجزائر".

وفي العام 2018، بثت هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقًا مع شهود مجهولين يصفون الفساد بأنه ظاهرة منتشرة في كرة القدم الجزائرية.