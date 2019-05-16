القوات المصرية تقتل 47 متشددا وتفقد خمسة من رجالها

قال الجيش اليوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 47 متشددا إسلاميا في عمليات في شبه جزيرة سيناء مؤخرا.

وقالت القوات المسلحة إن خمسة من جنود الجيش قُتلوا أيضا أثناء الاشتباكات.

وقال الجيش في فيديو إن الأرقام تغطي "الفترة الماضية"، دون أن يذكر تواريخ أو يحدد مواقع للعمليات.

ولم يذكر هوية المتشددين أو انتماءاتهم.

وأكد الجيش أنه عثر على 385 عبوة ناسفة ونفذ تفجيرات محكمة لكن لم يحدد الأماكن. وتقول القوات المسلحة إن مئات المتشددين قُتلوا منذ إطلاقها حملة كبيرة في فبراير شباط 2018 بهدف هزيمة الدولة الإسلامية أو جماعات جهادية مرتبطة بها في شبه جزيرة سيناء.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

السيسي يفتتح أعرض جسر في العالم

اللجنة المكلفة بتنظيم بطولة الأمم الافريقية في مصر تخفض أسعار التذاكر

الولايات المتحدة تمنع دخول الكلاب المصرية إلى أراضيها