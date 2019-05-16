جدل في البرلمان الإيطالي بسبب الضرائب على "السدادات القطنية النسائية"

رفض البرلمان الإيطالي محاولة جديدة من قبل أحزاب معارضة لخفض ضريبة القيمة المضافة على "سدادات قطنية نسائية".

وفي إيطاليا تُفرض ضرائب بنسبة 22% على منتجات الصحة النسائية، وهنا تطالب هذه الأحزاب بخفضها إلى 5% كونها تعتبر من الاحتياجات الأساسية.

قرار الرفض جاء بأغلبية 353 صوتا مقابل 189 للموافقين، بعد أن تم احتساب كلفة التخفيض، والتي ستكلف 212 مليون يورو لخفضها إلى معدل 10%، وأكثر من 300 مليون يورو لخفضها إلى نسبة 5%.

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وهذه هي المحاولة الثانية التي يحاول فيها نواب في البرلمان الإيطالي طرح مشروعهم، ويجابهها العموم بالحظر، بحسب صحيفة لا ريبوبليكا.

النائبة كارلا كانتوني قالت لزملائها في البرلمان إن الفوط الصحية ليست مخصصة للنساء، فهذا لا يتعلق بالزوجات فقط، وأضافت:"ستدرك عندما تبلغ من العمر 60 عاما أنك ستحتاج إلى مناشف صحية لعلاج مشاكل السلس والبروستاتا".

غوسيبي سيفاتي، وهي ناشطة يسارية قالت:"هذا القرار يظهر إيطاليا كبلد شوفيني تقليدي، لا يستطيع أن ينطق كلمة الحيض بدون ابتسامة، وكأن النساء عليهن أن يبقين في المطبخ ويدفعن ضريبة القيمة المضافة".

إنزا برونو بوسيو قالت:"حزب الخمس نجوم خسر آخر فرصة ليثبت أنه مدافع عن المساواة وتكافؤ الفرص".