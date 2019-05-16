شاهد: بعد جراحة بالقلب.. المغني ميك جاغر ينشر مقطع فيديو يؤدي فيه حركاته الراقصة الشهيرة

نشر ميك جاغر المغني الرئيسي بفريق رولينغ ستونز مقطع فيديو يؤدي فيه حركاته الراقصة الشهيرة على تويتر يوم الأربعاء ليظهر للعالم أنه تعافى وعاد إلى لياقته بعد أن أجريت له جرحة بصمام القلب. وظهر المغني (75 عاما) في حالة جيدة مرتديا سروالا رياضيا وقميصا أبيض وهو يرقص مبتهجا في استوديو.

وخضع جاغر لجراحة لاستبدال صمام القلب في وقت سابق هذا العام مما اضطر فريق رولينغ ستونز إلى تأجيل جولة في الولايات المتحدة وكندا ليتمكن من استكمال علاجه. واعتذر جاجر لمعجبيه في أبريل نيسان. وتقول مجلة بيلبورد الآن إن الجولة متوقعة في أوائل يوليو/ تموز.

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