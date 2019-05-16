وزير الخارجية الأمريكية يزور ألمانيا نهاية الشهر الجاري

قالت صحيفة تاجشبيجل الألمانية يوم الخميس إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور برلين يوم 31 مايو أيار بعد أن ألغى رحلة للعاصمة الألمانية في وقت سابق من الشهر.

ولم يتسن الاتصال بالسفارة الأمريكية في برلين أو وزارة الخارجية الألمانية للحصول على تعقيب.

وكانت الإدارة الأمريكية قالت إن "مسائل أمنية دولية" وراء إلغاء زيارة بومبيو لبرلين.

وكان من المقرر أن يزور بومبيو ألمانيا في أوائل شهر أيار/مايو الجاري، ضمن جولةٍ أوروبية له تستغرق عدة أيام، واللافت في الأمر أن الوزير الأمريكي اعتذر عن الزيارة في اليوم ذاته الذي كان المقرر لها.

وكانت العلاقة بين واشنطن وبرلين توتّرت في العام 2014 جرّاء التسريبات التي كشفت عن تنصّت وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف المستشارة أنكيلا ميركل والقبض على ضابطي استخبارات ألمانية كمشتبه بها في التجسس على المخابرات المركزية، وتصاعد هذا التوتر بين البلدين مع تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه عام 2017، حين شنّ حملة بحق ألمانيا لأن إنفاقها العسكري قليل جداً، حسب رأيه.

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