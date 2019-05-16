تحديث برمجيات بطاريات سيارات شركة تسلا بعد حريق في سيارتين كهربائيتين

أكدت شركة تسلا هذا الخميس أنها ستقوم بتحديث برمجيات بطاريات سياراتها بعد أن شبت النار في سيارتين كهربائيتين من طراز "إس"، وأضافت الشركة أن تحقيقات جارية في الحادثين.

وذكرت الشركة في بيان "بينما نواصل تحقيقنا في السبب الجذري، فإننا بدافع الحذر الشديد نراجع إعدادات الشحن والتحكم الحراري في سيارات الطرازين إس وإكس من خلال تحديث للبرمجيات سيبدأ الخميس للمساعدة في توفير حماية أكبر للبطارية وزيادة عمرها". وذكرت صحيفة "أبل ديلي" في هونغ كونغ يوم الثلاثاء أن حريقا شب في سيارة تسلا بمرأب مركز تجاري بعد 30 دقيقة من توقفها.

للمزيد:

هل تتدارك نيسان للسيارات فضيحة "الموظفين غير المؤهلين"؟

اعتذار رسمي لشركة فولكس فاجن بعد فضيحة السيارات الملوثة

وقالت تسلا إن تحقيقها بالتعاون مع السلطات في الحادث وجد فقط أن عددا قليلا من وحدات بطارية السيارة تضرر وأن غالبية علبة البطارية لم تلحق بها أضرار.

وجاء حادث هونغ كونغ بعد ثلاثة أسابيع من قول تسلا إنها أرسلت فريقا للتحقيق في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أظهر سيارة تسلا من طراز "إس" متوقفة تنفجر في شنغهاي. وهناك 14 حالة على الأقل لاحتراق سيارات تسلا منذ العام 2013، غالبيتها عقب حوادث.