شاهد: فرقة تعزف الموسيقى في درجة حرارة 12 تحت الصفر من أجل قضية المناخ

في محاولة منها لتسليط الضوء على مشكلة الاحتباس الحراري وتغيّر المناخ قامت فرقة نرويجية بإحياء حفلة موسيقية في منطقة تمبلفيوردن الواقعة ضمن أرخبيل سفالبارد النرويجي المتاخم للقطب الشمالي، حيث بلغت درجة الحرارة أثناء عزفهم 12 درجة مئوية ما دون الصفر.

الفرقة الرباعية عزفت مقطوعة أطلقت عليها اسم "ذكريات المحيط - Ocean Memories" على آلات موسيقية مصنوعة من الثلج في دعوة منها لحماية ما يقرب من ثلث مساحة المحيط المتجمد الشمالي، والذي يتوقع اختفاؤه في عام 2030 بحسب منظمة "غرينبيس - السلام الأخضر".

وتقول المنظمة أيضا إن الشهر الماضي شهد درجات حرارة في القطب الشمالي كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ 8 درجات مئوية.

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