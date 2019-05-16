شاهد: حاكم لويزيانا يستقبل ترامب بجوارب "ترامب"

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى ولاية ليوزيانا الأمريكية، باستقبال غريب من نوعه من قبل حاكم الولاية بيلي نونغيسر.

فقد قام نونغيسر المنتمي للحزب الجمهوري بارتداء زوج من الجوارب صممت لتظهر وجه الرئيس الأمريكي، وأضاف عليها الحاكم لمسته الخاصة بإلصاق خصلة شعر تشبه شعر ترامب.

ووفق الصور التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية فقد قام حاكم الولاية خلال مصافحته لترامب برفع الجزء السفلي من سرواله ليظهر للرئيس الأمريكي جوربه.

وقد بدت عليهما ابتسامة وترامب يشير بإصبعه إلى ساق نونغيسر.

وحسب وسائل إعلام أميركية فإن الرئيس قد بدا مستمتعا بالمفاجأة الغريبة.

ويتم تصنيع هذا النوع من الجوارب قبل شركة "غومبول بوديل" وهي متاحة للبيع عبر موقع أمازون الإلكتروني حسب ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر".

ووصل ترامب إلى لويزيانا من أجل البحث في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى مناقشة البنية التحتية الخاصة بالطاقة بالولاية.

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