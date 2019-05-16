شاهد: مأساة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية-المكسيكية

رويترز

أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام مئات المهاجرين في أحد مراكز الاعتقال في ماكالين بولاية تكساس على الحدود الأميركية-المكسيكية. الصور قاسية للغاية حيث تظهر أطفالا ونساء ورجالا في وضعية مزرية بعضهم نائم على الأرض وبعضهم الآخر يفترش أغطية مهترئة في حين يحاول آخرون الاحتماء بخيمة رثة لتفادي أشعة الشمس.

رويترز

الصور التي تم التقاطها من طائرة هليكوبتر تروي مأساة المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطي، والذين يحاولون التسلل إلى الولايات المتحدة على أمل إيجاد حياة أفضل، وفي مركز الاحتجاز يحاول الجميع البحث عن منطقة ظليلة هربا من الحرارة الشديدة التي تجاوزت 23 درجة.

رويترز

وحسب مصادر أميركية فالسلطات الأميركية في مركز ماكالين تقوم بدوريات مكثفة لتأمين أكثر من 85 كيلومتر من الحدود الأميركية-المكسيكية على مستوى ريو غراندي. وقد أكدت الحكومة الأميركية أنها تكافح للتعامل مع زيادة عدد طالبي اللجوء من بلدان في أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك.

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