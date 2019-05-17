الادعاء الألماني يطالب بالسجن المؤبد لممرض قتل 100 شخص بهدف الاستمتاع

بعد ضلوعه في قتل أكثر من 100 مريض بجرعات زائدة من الأدوية، يسعى ممثلو الادعاء الألماني في مدينة أولدنبورغ شمال غرب البلاد إلى الحكم بالسجن المؤبد للممرض نيلز هوغل، الذي يعد أسوأ سفاح تشهده ألمانيا في تاريخها.

و قال المدعي العام مارتن كوزيوليك إنه يشتبه أن هويغل البالغ من العمر 42 عامًا أودى بحياة 100 شخص. إلا أن الأدلة التي تم إثباتها حتى الآن خلال عملية البحث تؤكد أنه أقدم على قتل 97 شخصًا فقط، بعد أن تعذر إثبات ثلاث قضايا.

وفي العام الماضي اتهم هوغل بقتل 97 شخصًا، ولم يتردد لحظة للإجابة بـ "نعم هذا صحيح" والاعتراف بأنه قتل مرضاه الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و 96 في مستشفيين في شمال ألمانيا بين عامي 2000 و 2005، وكان الهدف من إعطائهم جرعات زائدة هو لفت انتباه زملائه، واستمتاعه بإعادتهم إلى الحياة في اللحظة الأخيرة.

ويقضي هوغل عقوبة بالسجن مدى الحياة لست جرائم قتل، ومن ضمنها جرائم القتل التي ارتكبها بين عامي 2008 و2015.

عقب هذه الجرائم قامت السلطات بالتحقيق في مئات الوفيات وتمكنوا من استخراج 134 جثة من 67 مقبرة تعامل معها هوغل.

في السياق عينه، قال ممثلو الادعاء إن المتهم كان عليه أن يدرك جيدا أن الأدوية التي كان يقوم بحقنها للمرضى في مستشفيات دلمنهورست وأولدنبورغ في شمال غرب ألمانيا قد تتسبب بمشاكل صحية من بينها مشاكل في القلب وأن تهدد حياة مرضاه.

وفي جلسات الاستماع الماضية قال هوغل أنه كان يقوم بهذا العمل لإبهار زملائه أثناء إنعاشه هؤلاء المرضى، وكان يشعر بالبهجة عندما يتمكن من إعادة الحياة لهم، ويحزن عندما يفشل في إنعاش آخرين ويتسبب بموتهم.

للمزيد على يورونيوز:

دراسة: إن لم تكن مصابا بأمراض القلب.. توقف عن تناول الأسبرين يوميا

شاهد.. حقن قرن وحيد القرن بمادة سامة لحمايته من الصيد الجائر