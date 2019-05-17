ألمانيا تصنف حركة دولية تطالب بمقاطعة إسرائيل بأنها "معادية للسامية"

ندد البرلمان الألماني اليوم الجمعة بحركة دولية تدعو لممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل، لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ومنح عرب إسرائيل حقوقا متساوية والاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ووصفها بأنها معادية للسامية.

وفي خطوة لاقت ترحيبا من إسرائيل، صوت أغلبية النواب بالموافقة على وصف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بأنها كيان يستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهدافه السياسية.

وجاء في القرار الذي قدمه المحافظون بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل وشركاؤهم الديمقراطيون الاشتراكيون وكذلك حزبا الخضر والديمقراطيون الأحرار "أن حجج الحركة والأساليب التي تستخدمها معادية للسامية".

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ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار البرلمان الألماني.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "أتمنى أن يؤدي هذا القرار لاتخاذ خطوات ملموسة وأدعو الدول الأخرى إلى تبني تشريعات مماثلة".