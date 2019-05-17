أمريكي وتحتاج للتواصل مع سفارة بلادك في النمسا؟ .. الحل في ماكدونالدز

أمريكي وتحتاج إلى المساعدة في العاصمة النمساوية فيينا، الأمر بسيط ... توجه نحو أقرب فرع ماكدونالدز في المنطقة.

أصبح بإمكان الأمريكيين المتواجدين في النمسا وعند حدوث أي أمر طارئ اللجوء فورا إلى مكان جديد لطلب المساعدة، إلى أقرب فرع لمطعم ماكدونالدز.

ومن المقرر أن تشكل سلسلة فروع الوجبات السريعة البالغ عددها 194 فرعًا في البلاد نقطة اتصال بين المواطنين الأمريكيين وبين سفارتهم.

ويسمح هذا التعاون لأي شخص سواء كان من المقيمين في النمسا أم مجرد سائح بطلب المساعدة من الموظفين. ومن خلال إقامة خط ساخن على مدار 24 ساعة سيتم تحويله مباشرة إلى السفارة.

وقال المتحدث باسم ماكدونالدز ويلهيلم بالديا في حديث لصحيفة "كورير" الألمانية إن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب من المسؤولين القنصليين الأمريكيين، مضيفا "من ناحية نتيجة السمعة الكبيرة للعلامة التجارية بين الأمريكيين ومن ناحية أخرى بسبب وجود فروع كثيرة في النمسا".

ولفت بالديا إلى أن هذا التعاون لا يعني حصول سلسلة مطاعم ماكدونالدز صلاحيات قنصلية، ولن تحل مكان أي من الموظفين أو الخدمات القنصلية. فقط هذا التعاون يجعل منها مكاتب خارجية للقنصلية الأمريكية تساعد المواطنين في الحالات الطارئة.

وأعلنت السفارة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا التعاون بينها وبين ماكدونالدز ليس سوى وسيلة إضافية للأميركيين للاتصال بالسفارة عندما يكونون في وضع طارئ". مضيفة "سفارتنا مجهزة بالكامل ومستعدة لمساعدة المواطنين الأمريكيين المحتاجين".

وتبقى الصلاحيات التي تستطيع سلسلة ماكدونالدز تقديمها للمواطنين محدودة مثل الإبلاغ عن الوثائق المسروقة والمفقودة، ولا تشمل المهام الأساسية مثل إعطاء جوازات السفر المؤقتة أو تأشيرات الدخول.

وتم نشر صورة تجمع بين إيزابيل كوستر المديرة التنفيذية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في النمسا والسفير الأمريكي تريفور دي تراينا، والذي عينه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

Info from the Consular Section: New partnership with McDonald's Austria to help U.S. citizens in need - Ambassador... Publiée par U.S. Embassy Vienna sur Vendredi 10 mai 2019

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