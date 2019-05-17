صديقان لزوجة الأمير هاري: ميغان لم تعش أبدا دور النجمة

دافع اثنان من أصدقاء ميغان زوجة الأمير هاري عنها في مواجهة موجة من الحديث السلبي في الصحافة البريطانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الدمع في عيني خبير التجميل دانيال مارتن وهو يتحدث عن ميغان الذي جمعته بها صداقة طويلة قبل أن تحمل الممثلة الأمريكية السابقة لقب دوقة ساسكس.

وقال في مقابلة مع تلفزيون (سي.بي.إس) في الولايات المتحدة وفقا لمقتطف نشرته المحطة قبل بث المقابلة يوم الجمعة "أعلم أنها لا تستحق كل هذا الحديث السلبي في الصحافة".

وبعد أقل من عام على زواجها من الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا في مايو أيار 2018، أطلقت بعض الصحف البريطانية عليها لقب "الدوقة صعبة المراس".

ونشرت صحف أخرى مجموعة من التقارير غير المنسوبة لمصادر تتحدث عن خلافات بين ميغان وشخصيات بارزة في العائلة المالكة، وكذلك بين ميغان وهاري من ناحية وشقيقه الأكبر وليام وزوجته كيت من ناحية أخرى.

وقال مارتن "الشيء المحبط أنك تسمع هذه القصص وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

ومضى قائلا "ليست تلك الشخصية التي يصورونها. في السنوات التي عرفتها والسنوات التي عملت معها لم تعش أبدا دور النجمة.. على الإطلاق".

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ونادرا ما يرد قصر باكنغهام أو أفراد الأسرة المالكة على الأخبار السلبية عنهم. ومع ذلك أطلق القصر في مارس آذار مناشدة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وحذر من احتمال تدخل الشرطة بعد تزايد التعليقات العنصرية المسيئة أو التعليقات المنحازة ضد المرأة والتي غالبا ما تستهدف ميغان أو كيت.

وقالت الممثلة الأمريكية جانينا جافانكار التي حضرت مع مارتن حفلا أقامته ميغان في نيويورك في فبراير شباط قبل استقبال مولودها، إن الدوقة تتجنب التغطية الإعلامية.

وأضافت جافانكار لتلفزيون (سي.بي.إس) "هي لا تقرأ لا الأخبار السيئة ولا الحسنة لأنها... تعرف أن المعايير التي تطبقها في حياتك الشخصية لا يمكن أن تستند إلى عنوان كتبه شخص آخر".

والمقابلتان اللتان أجرتهما جايل كينج جزء من تقرير خاص تبثه (سي.بي.إس) بعنوان (ميجان وهاري زائد واحد) بمناسبة مولد طفلهما الأول آرتشي يوم السادس من مايو أيار.