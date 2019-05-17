الجامعة الأسترالية للرغبي تنهي عقد نجم المنتخب بعد تصريحات "مثيرة للكراهية"

أعلنت الجامعة الأستراليي للرقبي وضع حد لعقد لاعب المنتخب اسرائيل فلاو البالغ من العمر 30 سنة، وذلك إثر تصريحاته التي وصفت بأنها مثيرة للكراهية. وقالت رئييسة الجامعة ريلين كاسل إن فلاو انتهك ميثاق السلوك الخاص بالاعبين، من خلال نشره قبل نحو شهر ونصف أقوالا على حسابه في انستغرام أشعلت ردود فعل مستخدمي الموقع، وأثارت موجة استنكار واسعة في استراليا.

وكتب فلاو على صفحته على الانترنت قائلا : "انتبهوا! أيها المدمنون على الكحول، أيها المثليون، أيها الخائنون لأزواجكم، أيها الكذابون، أيها الزناة، أيها اللصوص، ايها الملاحدة جهنم تنتظركم! توبوا! فالمسيح وحده مخلصكم".

وبينت رئيسة الجامعة كاسل في حديثها أنه "عندما نقول إن الرقبي لعبة الجميع فإننا نعي ما نقول، فالناس بحاجة إلى الشعور بالأمان وأنهم مرحب بهم في اللعبة بقطع النظر عن النوع الاجتماعي والعرق والأصول الثقافية والديانة أو الجنس". وأعربت المسؤولة الاسترالية عن مساندة الجامعة لحقوق اللاعبين بشأن معتقداتهم، واحترام اختلافاتهم.

وكانت لفلاو في السنة الماضية تصريحات مثل هذه التصريحات المعادية ايضا، ولكنه نجا من العقوبة، ثم وقع بعد ذلك عقده مع الفريق الاسترالي للرقبي بقيمة 2.4 مليون يورو لمدة أربع سنوات.

وفي ظل قرار الجماعة الاخير والذي يمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، التي ستجري في اليابان من 20 أيلول/سبتمبر إلى غاية 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في اليابان، فإن فلاو له الحق الآن في اللجوء إلى محكمة الاستئناف.

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