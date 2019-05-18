شاهد.. إنقاذ قطة بقيت عالقة ليومين أعلى شجرة

تمكن رجال الإطفاء في كاليفورنيا من انقاذ قطة بقيت عالقة أعلى شجرة لمدة يومين.

وبحسب مركز إطفاء بورتفيل فقد كانت الخطة انقاذها بواسطة سلم، لكن وبسبب خبرتهم بالتعامل مع القطط في هكذا حالات، فقد فضلوا أن ينتظروا سقوطها من أعلى الشجرة ممسكين ببطانية لمنع ارتطامها بالأرض.

وهذا ما حصل حيث سقطت القطة أثناء وقوفها على غصن ضعيف، ما أدى إلى تكسره وسقوطها، ليكون المنقذين بانتظارها.

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