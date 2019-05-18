الأرجنتين: العثور على جثة يعتقد أنها لمتسلق جبال إسباني مفقود منذ 30 عاما

اكتشفت السلطات الأرجنتينية جثة يُعتقد أنها لمتسلق إسباني اختفى قبل 30 عاما في الجبال الواقعة في المنطقة الغربية من البلاد.

وشاهد رجل الجثة أثناء سيره بمنطقة جليدية قرب بلدة بوتريليوس في إقليم ميندوزا بجبال الأنديز. وقال رجل إنقاذ لرويترز يوم الجمعة إن السلطات تستخدم اختبار الحمض النووي لتأكيد هوية الجثة.

وقال اليخاندرو ألونسو نائب مفوض الشرطة وأحد أفراد دورية إنقاذ بشرطة ميندوزا شاركت في انتشال الجثة "زلت قدمه أو سقط في مرحلة ما أو دفعته رياح وسقط في النهر الجليدي".

وأضاف أن صاحب الجثة كان يحمل حقيبة على ظهره بها وثائق ولكن لا يمكنه كشف معلومات أكثر لأن عملية التأكد من هوية هذا الشخص تباشرها شرطة الأدلة الجنائية مستخدمة عينات من الحمض النووي من أفراد أسرته.

وقال ألونسو "كان يرتدي ملابس تسلق الجبال ونوع من المعدات الإسبانية وكانت الملابس التي يرتديها تتماشى مع تلك الفترة.

"وكانت الجثة داخل النهر الجليدي منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه تم اكتشاف الجثة في منطقة بعيدة عن الطرق المعتادة التي يسلكها متسلقو الجبال الذين يجتذبهم الجمال الطبيعي للمنطقة الواقعة عند سفح الأنديز.

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