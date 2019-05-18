شاهد: أوروبا تتظاهر ضد القومية قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية

بينما يجتمع قادة أكثر من عشرة أحزاب قومية بمدينة ميلانو في إيطاليا حول وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، دعا مانفريد ويبر زعيم حزب الشعب الأوروبي إلى عدم دعم الشعبويين، معتبرا أن "الوطنيين الحقيقيين" هم "المستعدون للعمل مع بقية الأوروبيين". وقال مانفريد ويبر من كرواتيا في تجمع مؤيد للإتحاد الأوروبي "الشعبويون لا يمثلون حلاً لأوروبا، هذا الأمر أصبح أكثر وضوحًا بعد ما واجهناه للتو في النمسا، بل وأكثر بالنظر إلى ما يحدث في ميلانو". وشهدت معظم الدول الأوروبية قبل حوالي أسبوع من موعد الانتخابات تجمعات شعبية حاشدة.

ففي العاصمة الرومانية بوخارست نظم الحزب الوطني الليبرالي (يمين الوسط) مظاهرة لدعم الانتخابات الأوروبية، شارك فيها حشد كبير وشخصيات سياسية عديدة من بينها الرئيس المؤيد لأوروبا كلاوس يوهانيس.

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وفي بولندا، نظمت مسيرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في وارسو للتذكير بتمسك البلاد بالقيم الأوروبية المتمثلة في "الحرية والمساواة والأخوة". وقال غرزيغورز شيتينا، زعيم التحالف المدني "لقد كنا وما زلنا على الجانب الأيمن، وسنكون دائمًا إلى جانب الدستور وسيادة القانون، وسنعارض دائمًا عدم الشرعية". وشارك رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في هذا التجمع.