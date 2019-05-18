بيع أول صورة فوتوغرافية للكعبة بـ 270 ألف دولار

باعت دار مزادات البريطانية سوذبيز صورة للكعبة تعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر بمبلغ 242 ألف يورو في مزاد أقيم في لندن.

الصورة كانت ضمن كتابين للتأريخ للمستشرق الهولندي كريستيان سنوك-هورخونيى الذي عاش في أراضي الحجاز خلال تلك الحقبة وكان أول أجنبي يسمح له بدخول مكة بعدما خدع السكان المحليين وأقنعهم بأنه اعتنق الإسلام.

وقالت دار سوذبيز إن ملكية الكتابين، واحد يحمل عنوان "مكة" والآخر بعنوان "صور مكة"، تعود مباشرة لعائلة سنوك-هورخونيى حيث تضمنا صورة للكعبة وصورا للحجاج الإندونيسيين من بين أكثر من 80 صورة، بالإضافة لملاحظات بخط يد المؤلف.

وعمل الباحث والمستشرق سنوك-هورخونيى بالقنصلية الهولندية في مدينة جدة قبل أن يُكلف بالتجسس على الأعيان الإندونيسيين من المقيمين والحجاج في الحجاز وذلك خلال فترة الاحتلال الهولندي لإندونيسيا.

ونجح سنوك-هورخونيى في إقناع السكان المحليين باعتناقه الإسلام نظراً لرغبته الأكاديمية التي جعلته يتعمق في كافة نواحي الحياة الدينية والاجتماعية للسكان المحليين.

كذلك عمل سنوك-هورخونيى لاحقاً كمستشار لسلطات بلاده في حربها مع إقليم أتشيه الإندونيسي والتي نشبت عام 1873 واستمرت حتى عام 1914.

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