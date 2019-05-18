حاخام إسرائيلي يطالب بمد يوم السبت تكفيراً عن "تدنيس" مسابقة يوروفيجن

طالب كبير الحاخامات الأشكيناز في إسرائيل بمد فترة الامتناع عن العمل اليوم السبت تكفيراً لما وصفه "بتدنيس" يوم الراحة المقدس لدى اليهود خلال استضافة مسابقة يوروفيجن لأفضل أغنية أوروبية.

وتقام الأدوار النهائية للمسابقة بمدينة تل أبيب على أن يتم اختيار الأغنية الفائزة في اللحظات الأولى من صباح يوم الأحد ما يعني توفير الكثير من الخدمات لمريدي الحدث بالإضافة لإقامة الحدث نفسه يوم السبت.

وقال الحاخام ديفيد لاو: "نظراً للتدنيس الكبير الذي سيحدث السبت بسبب مسابقة يوروفيجن، أطلب من كل شخص الامتناع عن القيام بالعمل قبل 10 دقائق من إضاءة الشموع (بمناسبة بداية السبت) وبعد 10 دقائق من نهاية السبت".

ويلتزم اليهود الأرثوذكس بالامتناع عن القيام بأي أعمال منذ غروب شمس يوم الجمعة وحتى بدء ليل السبت.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استضافة الحدث والعمل يوم السبت بالقول إن الحكومة لا تسيطر أو تتحكم بتنظيم المسابقة الدولية.

وقال نتنياهو: "الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى تدنيس يوم السبت وأغلبية المشاركين بالحدث أجانب وليسوا يهوداً".

ويسعى نتنياهو لتشكيل تحالف حكومي مع أحزاب يمينية متطرفة بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة دون حصول حزبه الليكود على أغلبية الأصوات المطلوبة لتشكيل حكومة غير ائتلافية.

إقرأ أيضاً:

مسابقة "يوروفيجن".. مادونا تغني في الدور النهائي

تعرف على أبرز المغنيين المشاركين في مسابقة يوروفيجن 2019

دعوات لمقاطعة مهرجان يوروفجين للأغنية في إسرائيل