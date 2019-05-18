كيم كارداشيان تسمي ابنها الرابع من أم بديلة "سالم وست"

قالت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الجمعة إنها أطلقت اسم "سالم وست" على طفلها الرابع الذي وضعته أم بديلة الأسبوع الماضي.

وقالت كارداشيان في تغريدة لمتابعيها على تويتر والذين يبلغ عددهم 60 مليون شخص "سالم وست" ونشرت صورة لوليدها ملفوفا في بطانية في سريره.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاغو التي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقالت كارداشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.